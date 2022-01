Calciomercato Inter, futuro Lukaku: arriva l’annuncio choc

Il futuro di Romelu Lukaku torna sotto i riflettori, dopo le recenti dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea

Chiuso il 2021 al primo posto in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi prepara l’insidiosa trasferta contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. I nerazzurri vogliono mantenere il vertice della Serie A e allo stesso tempo valutano quelle che, già a gennaio, potrebbero essere le occasioni che il calciomercato potrebbe riservare alla società di Steven Zhang. Marotta e Ausilio sono quindi già pronti a puntellare la rosa del tecnico piacentino, con un nome che nelle ultime ore ha infiammato, nel bene e nel male, la tifoseria interista. Si tratta di Romelu Lukaku, protagonista di dichiarazioni riguardo ad un suo possibile ritorno all’Inter, nell’immediato futuro.

LEGGI ANCHE >>>Liverpool, UFFICIALE: arriva Manninger come portiere di riserva

“Nè Milan nè Juventus, in Italia c’è solo l’Inter”. Ed ecco quindi che la suggestiva e al contempo clamorosa ipotesi di un Lukaku-bis in quel di Milano, si fa sempre più calda. Sul suo canale su Youtube, il giornalista Marco Barzaghi ha parlato del futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato al Chelsea la scorsa estate per la cifra record di 115 milioni di euro, potrebbe cambiare nuovamente aria nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘intrigo’ Brozovic | La Juve può spingerlo all’addio

Inter, rivelazione Lukaku: “Vuole solo i nerazzurri”

Il malessere testimoniato dall’attaccante nella recente intervista dove ha parlato di un possibile ritorno nella Milano nerazzurra, testimonia una clamorosa possibilità per l’attacco del futuro dell’Inter. In tal senso, il giornalista ha rivelato come Lukaku abbia in mente solo il club meneghino: “Vuole solo l’Inter”, ha detto Barzaghi alimentando i sogni dei tifosi dell’Inter.

Nonostante lo striscione polemico della Curva Nord, quindi, l’ipotesi che Lukaku torni a Milano può rimanere in piedi, in attesa di ulteriori novità.

LEGGI ANCHE >>>Inter, arriva il durissimo attacco al grande ex: “Vai e taci”

Situazione in divenire, con le prossime settimane che potrebbero portare anche ad una rottura tra Lukaku ed il Chelsea.