Inter, arriva il durissimo attacco al grande ex: “Vai e taci”

L’Inter di Simone Inzaghi vuole riprendere da dove ha lasciato. La trasferta di Bologna battezzerà il 2022 dei campioni d’Italia che puntano a ripetersi, distanziando il Milan a -4 dai nerazzurri. In attesa che il calciomercato invernale riapra ufficialmente e porti con sè novità sia in entrata che in uscita per la rosa del tecnico piacentino, arriva un durissimo attacco per uno dei grandi protagonisti della scorsa vittoriosa stagione. Il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, non le manda a dire con un messaggio che non lascia scampo a dubbi.

Nel mirino c’è Romelu Lukaku che, solo pochi mesi fa ha lasciato i campioni d’Italia per fare ritorno al Chelsea. Adesso, dopo le discutibili dichiarazioni del bomber belga che ha parlato di un possibile ritorno a Milano (Lukaku è seguito anche dalla Juventus) nei prossimi anni, il giornalista ha voluto dire la sua pungendo in modo diretto l’attaccante di Tuchel. “Non esiste un bel modo per lasciare il club dove sei idolatrato se lo fai per denaro o miglior carriera. Vai e taci“, ha scritto Ravezzani sul proprio profilo social.

Lukaku, che bordata: “Dimostrazione di immaturità”

Ravezzani ha poi proseguito nella sua consueta e schietta analisi, non lasciando scampo al classe 1993: “Cercare comprensione postuma e dire che il tuo cuore ancora batte per quei colori è solo dimostrazione di immaturità o, peggio, di puro paraculismo”.

Il bomber, dopo le recenti parole sul possibile ritorno all’Inter, deve dunque incassare un altro durissimo attacco: con la suggestiva ma improbabile ipotesi ritorno all’Inter sullo sfondo.

La palla passa adesso al campo, con Lukaku che proverà a conquistare Tuchel con il quale, fino ad ora, non è scattato un feeling così profondo.