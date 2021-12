Calciomercato, Mourinho ko | L’Inter prepara l’offerta: c’è lo scippo

L’Inter è pronta ad avanzare per una possibile offerta al top club spagnolo, nel prossimo calciomercato invernale: Mourinho alle strette

In attesa di tornare in campo dopo la sosta natalizia, l’Inter di Simone Inzaghi è già orientata sulle prossime novità che il calciomercato, a gennaio, potrebbe riservare alla rosa dei campioni d’Italia. In tal senso, uno degli obiettivi da tempo sul taccuino della Roma di Josè Mourinho può avvicinarsi con forza ai colori nerazzurri. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Diariogol.com’, giallorossi e nerazzurri sarebbero sulle tracce su uno dei big dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone già per l’imminente sessione invernale di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Juventus e Inter si ‘alleano’: scambio tra gli esuberi

Si tratta del messicano Hector Herrera che rimane in scadenza il 30 giugno 2022 con l’Atletico Madrid. Il centrocampista non ha mai brillato con la maglia dei ‘Colchoneros’, trovando poco spazio agli ordini di Simeone. Ecco quindi che l’addio del messicano già nel mese di gennaio appare ormai scontato, visto che gli spagnoli vorrebbero evitare di perderlo a zero tra sei mesi.

LEGGI ANCHE >>>La Juventus mette la freccia: lo scambio che anticipa l’Inter

Inter, Inzaghi esulta: Roma superata

Una situazione che ha visto la Roma di Mourinho fortemente interessata ormai da diverso tempo ma che potrebbe ben presto dover capitolare. L’Inter si fa avanti e fiuta il possibile affare low cost. Hector Herrera piace ed il piano dei nerazzurri sarebbe quello di anticipare la concorrenza, Roma su tutti, e regalare il messicano a Simone Inzaghi per la seconda parte della stagione.

Sono solo 322′ i minuti accumulati da Herrera in questa stagione, con 11 presenze tra Liga e Champions League. Il rilancio dell’ex Porto può dunque avvenire in Serie A, con l’Inter determinata a beffare la Roma.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Inzaghi esce allo scoperto: “Sarà una bandiera nerazzurra”

Situazione in divenire, Hector Herrera può diventare il prossimo centrocampista dell’Inter, con buona pace di Josè Mourinho.