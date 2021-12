Attacco frontale a Lukaku | “Tuchel ha altre idee”

Il giornalista commenta il rendimento di Romelu Lukaku da quando è tornato al Chelsea

Il rendimento di Romelu Lukaku da quando è arrivato al Chelsea è stato altalenante. Il belga aveva iniziato la stagione in maniera molto convincente ma poi ha perso il suo smalto e l’infortunio non lo ha certo aiutato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, incognita rinnovo: Vedremo cosa potrà succedere

Il giornalista Tony Damascelli ha parlato a ‘Radio Radio’ sul rendimento di Lukaku e sul suo inserimento nei Blues: “Tuchel per l’attacco ha un’idea diversa, rispetto a quella a cui era abituato con Antonio Conte all’Inter. Hanno pagato una cifra molto importante per riaverlo, non possono dequalificarlo. Lui ha bisogno di spazio per fare esplodere la sua forza prorompente. Però, adesso mi sembra sacrificato”. Commento anche su Antonio Rudiger: “Mi sta, invece, impressionando moltissimo la crescita esponenziale di Rudiger. Ed è in scadenza di contratto”.