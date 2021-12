Calciomercato Inter, incognita rinnovo: “Vedremo cosa potra succedere”

Le parole di Ivan Perisic alla vigilia di Real Madrid-Inter. Tanti i temi toccati, dal match al rinnovo contrattuale

Real Madrid-Inter è una delle sfide di lusso del martedì di Champions League. Le due squadre, matematicamente qualificate, si contendono la testa del Gruppo D. Ai padroni di casa basta un pareggio mentre i nerazzurri sono chiamati all’impresa. Simone Inzaghi e Perisic sono intervenuti nella conferenza stampa della vigilia. Tanti i temi toccati, dal match dell’andata – terminato 1-0 per le Merengues – al rinnovo del contratto del croato.

L’allenatore dell’Inter farà a meno di Ranocchia, Darmian, Correa e Satriano mentre ‘Carletto’ Ancelotti dovrà fare i conti con il forfait di Benzema, arrivato già a quota 17 reti in stagione. Da valutare inoltre le condizioni di De Vrij. Perisic ritiene che non ci sia tanta differenza tra Conte e Inzaghi: “Giochiamo con lo stesso modulo ma quest’anno siamo riusciti a fare meglio in Champions, segnando più reti.”L’esterno serbo ha parlato anche del suo rinnovo contrattuale.

Rinnovi Inter, Perisic rimanda la questione di due settimane

A partire da gennaio, Ivan Perisic potrebbe potenzialmente accordarsi con un’altra società. Il suo contratto è infatti in scadenza a giugno 2022, dopo aver totalizzato 224 presenze, 48 gol e 42 assist con la maglia nerazzurra.

L’esterno non si è sbilanciato sul rinnovo con l’Inter: “Gli ultimi due anni sono stati bellissimi ma questo è il passato – dichiara il croato – non voglio parlare del futuro. Tra un paio di settimane parleremo con la società e vedremo cosa potrà succedere.”