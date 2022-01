Tre addii e tre arrivi per l’Inter: Marotta prepara i colpi a zero

L’Inter si prepara al calciomercato invernale progettando anche quello estivo: tre addii rimpiazzati con tre colpi a zero

Il calciomercato invernale è ormai alle porte, e le società si preparano a mettere in atto i piani per rinforzare le proprie rose in vista della volata finale di stagione. In casa Inter però non ci si ferma solo all’imminente futuro, ma si guarda oltre pianificando le mosse per giugno.

I nerazzurri infatti a fine stagione vedranno diversi calciatori terminare il proprio contratto, e dunque liberarsi a zero. Tre di questi sono Alexander Kolarov, Andrea Ranocchia e Alexis Sanchez, tre giocatori che sono seconde scelte nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Per rimpiazzare questi addii l’Inter potrebbe tentare di mettere a segno tre colpi sempre a parametro zero.

Tre colpi a zero per l’Inter: Insigne, Romagnoli e Ginter nel mirino dei nerazzurri

Nel calciomercato cogliere le occasioni è fondamentale, soprattutto prima che la concorrenza ti soffi gli obiettivi. Così l’Inter sin da ora sarebbe al lavoro per cercare di sostituire con tre colpi a parametro zero i partenti a titolo gratuito: Kolarov, Sanchez e Ranocchia.

Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli in scadenza di contratto, che vanta l’interesse del Toronto, pronto a mettere sul piatto un’offerta faraonica. Il secondo nome invece sarebbe quello di Matthias Ginter, centrale del Borussia Moenchengladbach che a giugno lascerà il club tedesco e potrebbe essere un ottimo colpo a zero. L’ultimo colpo, ma non per importanza, sarebbe un vero e proprio ‘affronto’ al Milan, dopo l’affare Calhanoglu in estate. Infatti l’obiettivo sarebbe Alessio Romagnoli, difensore centrale in scadenza di contratto a giugno con i rossoneri. Dunque l’Inter è pronta a colmare le tre partenze con tre colpi a parametro zero ma di assoluta qualità.