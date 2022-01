Non solo Pogba: l’asse con la Premier infiamma il calciomercato

Da Pogba al talento dell’Arsenal. Le italiane pescano in Premier League ed intanto Conte sogna il colpo per il suo Tottenham

Sale l’attesa per la sessione di calciomercato di gennaio. Milan, Napoli, Atalanta e Juventus inseguono l’Inter, apparsa superiore sul piano tecnico-tattico. Sorprende vedere i bianconeri di Massimiliano Allegri al quinto posto, distanti di ben 12 punti dalla vetta. Pioli e Spalletti invece, dovranno fare i conti con la Coppa d’Africa, causa delle assenze – tra le altre – di Kessiè, Anguissa e Osimhen.

Il destino delle inseguitrici dell’Inter si intreccia con la Premier League. La Juventus, alla ricerca di un centrocampista, ha la necessità di liberarsi del lauto ingaggio di Ramsey. Il gallese potrebbe tornare all’Arsenal per dare il suo contributo alla conquista di un posto Champions League. Il risparmio dell’ingaggio di Ramsey (8 milioni), complice lo scarso rendimento di Alex Sandro, sarebbe subito reinvestito su Zirchenko del Manchester City: Cherubini potrebbe optare per un prestito oneroso – 5 milioni – più diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Il Napoli punta al giovane Gabriel Martinelli dell’Arsenal, autore di quattro gol in Premier League. Il brasiliano classe 2001 ha un contratto fino al 2024 con opzione al 2025 ma potrebbe arrivare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Spazia su tutto il fronte d’attacco e potrebbe diventare l’erede di Insigne e Mertens, ancora senza rinnovo.

Sgambetto del Milan alla Juventus, Conte tenta Gasperini

La scadenza dei contratti di Romagnoli e Kessiè, induce il Milan alla ricerca di due innesti per difesa e centrocampo. In difesa piace da tempo Christensen del Chelsea ma il vero colpo potrebbe arrivare dal Manchester United. Si tratta di Paul Pogba, il francese andrà a scadenza a giugno 2022 e i rossoneri potrebbero battere sul tempo la Juventus – da sempre sul giocatore ma al momento fuori dalla prossima Champions League – proponendo uno scambio ‘secco’ con Kessiè a gennaio oppure bloccarlo per giugno.

L’arrivo di Antonio Conte e Fabio Paratici al Tottenham, accende i riflettori degli Spurs sulla Serie A. Il sogno si chiama Dusan Vlahovic, mentre non è da escludere il colpo Muriel. Il colombiano ha segnato soltanto tre gol, deludendo di fatto le aspettative. Potrebbe partire in prestito oneroso – 2/3 milioni – con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.