Calciomercato, l’Inter sogna con Pif: pronti tre colpi in Serie A

Il fondo Pif sconvolge la Serie A. L’Inter diventa ‘super’ e compra tre top player

L’Inter è la regina indiscussa della Serie A. Dopo aver trionfato nella passata stagione con Conte, i nerazzurri proseguono il loro cammino in testa al campionato anche con Simone Inzaghi. Al termine del girone di andata, comandano la classifica con quattro punti in più sul Milan secondo. Marotta è stato abile nella campagna acquisti/cessioni ed ora potrebbe avere un ulteriore vantaggio dai futuri acquirenti dell’Inter.

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci che vedono il fondo Pif – già proprietario del Newcastle – interessato a rilevare l’Inter. L’eventuale cessione, potrebbe portare una vera e propria rivoluzione nell’undici nerazzurro. Simone Inzaghi avrebbe chiesto l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, tassello fondamentale nella sua Lazio. Non solo, il tecnico ha già pensato al nuovo bomber: Dusan Vlahovic, in rotta con la Fiorentina. Ci sono poi altri obiettivi sulla mediana, in particolare sulla fascia: piace un esterno dell’Atalanta.

L’Inter sogna con Pif: pronti i colpi Milinkovic-Savic, Vlahovic e Gosens

L’Inter sogna con il fondo Pif. Qualora la cessione dovesse andare in porto, Marotta potrebbe piazzare una serie di colpi che aumenterebbero il divario tra i nerazzurri e le altre big della Serie A. Oltre a Milinkovic-Savic e Vlahovic la rosa farebbe un ulteriore salto di qualità con l’esterno dell’Atalanta.

L’ultimo tassello richiesto dal tecnico è Gosens, terzino e centrocampista ha fatto le fortune dell’Atalanta di Gasperini. Il tedesco vanta 29 reti e 21 assist in 157 partite con la maglia della Dea ed è pronto a diventare il giocatore della fascia sinistra del 3-5-2 di mister Inzaghi.