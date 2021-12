Calciomercato Inter, tentativo disperato: scambio improponibile a gennaio

Missione rinnovi sempre prioritaria in casa Inter. I nerazzurri lavorano da tempo su Marcelo Brozovic, mentre dalla Premier League potrebbe arrivare il tentativo disperato

L’Inter conduce con autorevolezza la classifica di Serie A, mentre al di fuori del terreno di gioco Marotta e soci sono al lavoro in sede di calciomercato sia per potenziare la rosa, che soprattutto per blindare i big dell’organico attuale. Missione rinnovi sempre prioritaria per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic in cima alla lista. Il centrocampista croato sta vivendo un’altra annata da sogno dopo quella dello scorso anno, ed è divenuto un leader ancora più importante sotto la nuova guida tecnica di Inzaghi, raccogliendo quando di straordinario seminato con Conte.

Il contratto del croato è in scadenza a giugno 2022 e da tempo l’Inter lavora per la sua permanenza a San Siro. L’accordo sembra avvicinarsi col passare dei giorni, e la società meneghina proverà a ratificare il tutto quanto prima per una cifra intorno ai 6 milioni. Le parti non sono poi così lontane, ma dall’estero c’è chi potrebbe provare con un tentativo last minute ad inserirsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta bussa a Sarri: scambio immediato

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Inter, tentativo disperato per Brozovic: lo United prova lo scambio

Il Manchester United vive una fase di transizione, con la squadra che non offre un gran calcio e in particolare a centrocampo soffre sia nella costruzione del gioco, che in fase di filtro davanti alla difesa. La posizione che occupa meravigliosamente Brozovic all’Inter, calciatore che potrebbe far nuovamente gola ai ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>> Il sogno Pogba e non solo: i giocatori in scadenza nel mirino della Serie A

Proprio la società britannica potrebbe fare un tentativo disperato, prima di un eventuale rinnovo, per strappare il croato all’Inter. Naturalmente i campioni d’Italia vogliono solo il prolungamento che dovrebbe arrivare e non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio. Lo United però può mettere sul piatto Luke Shaw, terzino sinistro ora finito alle spalle di Telles nelle gerarchie e al contrario servirebbe all’Inter vista la situazione di Perisic. Scambio a gennaio che però appare ai limiti dell’impossibile: il rinnovo di Brozovic si avvicina e in ogni caso pare improbabile un addio anticipato del croato, anche senza firma sul nuovo accordo.