Inter, Sensi via a gennaio: scambio di prestiti in Serie A

L’Inter si muove sul calciomercato e intanto riceve una proposta dal club di Serie A: tentativo di scambio di prestiti, c’è la risposta

L’Inter ha chiuso il 2021 nel migliore dei modi al primo posto in classifica in Serie A e con il passaggio agli ottavi di Champions League ottenuto. In questo nuovo anno però bisognerà continuare il percorso di risultati utili perché il Milan insegue e ha uno svantaggio di appena quattro punti in classifica.

Calciomercato Inter, la Fiorentina ci prova per Sensi: proposta di scambio

I nerazzurri intanto valutano anche le possibili operazioni in uscita e tra queste c’è Stefano Sensi. Come riporta ‘InterLive.it’, infatti, il centrocampista nerazzurro ha perso posizioni nelle gerarchie a causa dei troppi infortuni e le prossime gare potrebbero essere decisive per valutare se trattenerlo oppure cederlo tra gennaio e giugno.

La Fiorentina starebbe seguendo la situazione e avrebbe già preparato la proposta di scambio di prestiti: sul piatto vorrebbe provare a mettere il suo centrocampista Amrabat, che non sembra più rientrare nei piani del club viola. Il calciatore però non piace all’Inter che sarebbe pronta a declinare l’offerta.

Anche Sensi vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in nerazzurro e probabilmente le prossime settimane o i prossimi mesi si riveleranno decisivi per le sorti del suo futuro.