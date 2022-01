Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Assalto in Serie A

La Juventus prova l’assalto all’attaccante della Serie A. Cherubini propone un prestito con diritto di riscatto

La Juventus si avvicina al big match con il Napoli con un occhio al calciomercato. Le voci su un possibile addio di Morata a gennaio, sommate a quelle di un mancato rinnovo di Dybala, inducono la società alla ricerca di un sostituto nel reparto offensivo.

L’obiettivo nel mirino di Cherubini milita in Serie A ed è stato uno degli attaccanti più prolifici delle ultime stagioni. Si tratta di Luis Muriel, autore di 48 reti in 110 presenze con la maglia della Dea. Il colombiano conosce bene il calcio italiano – in passato ha militato con Fiorentina, Sampdoria, Udinese e Lecce – e potrebbe cambiare casacca per cercare di giocare qualche minuto in più rispetto a quelli che gli sta concedendo Gasperini in questa stagione. La dirigenza bianconera potrebbe provare l’assalto a gennaio ma l’Atalanta non lo lascerà partire in ‘saldo’.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta non fa sconti per Muriel

Luis Muriel è un classe 1990, centravanti esperto che si esalta nei minuti finali della partita. I suoi colpi hanno aiutato l’Atalanta a stazionare nelle parti alte della classifica ma ora potrebbe arrivare il momento di cambiare maglia. Cherubini proverà a portare Muriel alla Juventus cercando l’assalto con un prestito con diritto di riscatto. Non sarà facile per i bianconeri: la richiesta dei nerazzurri è di 30 milioni di euro più il cartellino del baby Soulè.