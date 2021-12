Calciomercato Milan, non solo Lucca: pronti altri tre colpi in Serie A

Calciomercato Milan, Maldini anticipa tutti per Lucca e un altro giocatore della Serie A. Tra centrocampo e attacco pronto lo ‘sgambetto’ a Juventus e Inter

Dopo un buon avvio di campionato, il Milan resta in scia ai cugini dell’Inter in classifica. I quattro punti di svantaggio possono essere recuperati, considerando quanto dimostrato dagli uomini di Pioli e il vantaggio di non giocare in coppa nel corso della settimana. La dirigenza intanto, è al lavoro per puntellare la rosa tra gennaio e giugno.

Le occasioni non mancano: Maldini studia i colpi Berardi e Lucca per l’attacco che verrà. Un’inversione di rotta, soprattutto per quel che riguarda il gigante del Pisa: dai vecchietti Ibrahimovic e Giroud, i rossoneri potrebbero affidare le chiavi dell’attacco al gioiellino del 2000 che ha stregato tutti in Serie B. Berardi invece, possiede quel mix di classe ed esperienza che farebbe comodo alla trequarti di Pioli. Per quanto riguarda i colpi ‘a zero’, i rossoneri possono tentare due giocatori di Inter e Juventus, prossimi alla scadenza.

Calciomercato Milan, tentativi per Vecino e Bernardeschi a parametro zero

Si tratta di Vecino e Bernardeschi. Il primo, uruguaiano classe 1991, non è entrato nelle ‘grazie’ di Simone Inzaghi: 15 apparizioni tra Serie A e Champions League, quasi tutte iniziate o concluse in panchina.

Bernardeschi invece, sta giocando una delle migliori stagioni da quando è arrivato alla Juventus. Attualmente non ha ancora discusso il rinnovo con la società e l’interesse del Milan potrebbe convincerlo a cambiare casacca a partire dalla prossima stagione.