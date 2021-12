La Juventus ne sacrifica cinque: tesoretto per Milinkovic-Savic

La Juventus pianifica un grande colpo per l’estate 2022: pronte ben cinque cessioni per l’arrivo di Milinkovic-Savic

Al ritorno in campo dopo la sosta, la Juventus affronterà il Napoli in un match che può già dire tanto sul prosieguo della stagione della ‘Vecchia Signora’. Un inizio di stagione tutt’altro che esaltante quello della squadra allenata da Massimiliano Allegri che, tuttavia, punta a rinforzi di peso tra gennaio e giugno. Il calciomercato dei bianconeri vedrà, nei prossimi mesi, diverse cessioni di peso per accumulare un prezioso tesoretto da reinvestire per l’arrivo di un grande centrocampista. Il nome in cima alla lista del ds Cherubini rimane sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic, destinato a salutare la Lazio nel 2022.

Il piano della ‘Vecchia Signora’ sarà quindi quello di mettere sul mercato ben 5 pedine, per arrivare poi a soddisfare le richieste di Claudio Lotito che valuta Milinkovic-Savic almeno 70 milioni di euro. Tra i possibili partenti vi è sicuramente Aaron Ramsey, ormai separato in casa e destinato a dire addio per almeno 15 milioni (è in scadenza il 30 giugno 2023).

Juve, 5 addii per arrivare a Milinkovic-Savic

Potrebbe salutare anche Rodrigo Bentancur, in scadenza nel 2024 e valutato non meno di 30 milioni di euro. Occhi puntati anche su uno dei nomi più chiacchierati in ottica uscite: Weston McKennie. Lo statunitense piace anche in Premier: per 20-25 milioni può salutare Torino.

Discorso simile quello legato ad Alex Sandro che ad un anno e mezzo dalla scadenza, non ha convinto a pieno i vertici bianconeri e potrebbe dire addio per circa 15 milioni. Capitolo analogo quello che riguarda Adrien Rabiot: il francese, per la giusta offerta (15-20 milioni) farebbe le valigie salutando la Serie A.

Un piano dunque ben delineato quello della ‘Vecchia Signora’, pronta ad una vera e propria rivoluzione in uscita pur di accumulare un tesoretto da reinvestire su Sergej Milinkovic-Savic.