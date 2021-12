Il PSG beffa Juventus, Inter e Milan: tre colpi stellari

Il PSG vuole continuare a mettere a segno colpi stellari, e questa volta a rimetterci potrebbero essere Juventus, Inter e Milan

Una delle maggiori potenze economiche del calcio europeo, se non la più grande, è il Paris Saint Germain. Il club parigino infatti anche l’estate scorsa ha sorpreso tutti mettendo a segno colpi stellari del calibro di Donnarumma e Messi.

La società francese però sembrerebbe ancora non essere soddisfatta a pieno della rosa a disposizione di Mauricio Pochettino, e in particolare vorrebbe rinforzare il centrocampo, dove anche Marco Verratti in questo inizio di stagione sembrerebbe faticare. Così il PSG si inizia a muovere per acquistare nuovi top player a centrocampo, mettendo i bastoni tra le ruote ai top club italiani, ovvero Juventus, Inter e Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni: bianconeri superati

Juventus, Inter e Milan beffate dal PSG: Pogba, Brozovic e Kessie nel mirino

Sono tanti i top player che a giugno 2022 vedranno scadere il proprio contratto con i club, ma come sempre ad approfittarne potrebbe essere il PSG. Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, il club parigino vorrebbe mettere a segno colpi importanti a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Jovic: Juventus, Milan e Inter pescano in casa Real

Il primo sarebbe Paul Pogba, centrocampista in scadenza col Manchester United e da sempre nel mirino della Juventus, che vorrebbe riportarlo a Torino. L’alternativa potrebbe essere Marcelo Brozovic, perno fondamentale del centrocampo dell’Inter e anche lui in scadenza di contratto. Il terzo obiettivo potrebbe essere Franck Kessie, centrocampista del Milan per cui il rinnovo ancora non sarebbe arrivato. Tre obiettivi che spiazzerebbero e befferebbero totalmente Juventus, Inter e Milan.