Calciomercato, colpi per Juventus e Inter | Apertura totale

Le parole del ds del Borussia Monchengladbach accendono le speranze di Inter e Juventus

L’imminente avvio della sessione di calciomercato rende ancor più infuocato l’inizio del 2022. La Juventus in particolare, dopo un deludente avvio di stagione, cerca rinforzi tra il centrocampo e l’attacco. Il quinto posto non può bastare per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, pertanto la dirigenza è al lavoro per rimpolpare la rosa.

Una delle occasioni che propone il mercato è senz’altro il mediano del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria, prossimo alla scadenza contrattuale di giugno 2022. Da gennaio, i club interessati – su tutti Roma e Juventus -, potrebbero ingaggiarlo a parametro zero. Non solo, il ds dei tedeschi Max Eberl, ha dichiarato a Sky Deutschland che sarebbe pronto a valutare delle offerte per un eventuale acquisto a gennaio: “In quel caso dobbiamo sederci al tavolo e discuterne – afferma Eberl – anche se la sessione invernale non è la migliore per queste operazioni.” Il discorso riguarda anche Ginter, centrale tedesco in scadenza come Zakaria.

Calciomercato, il ds del Monchengladbach apre alla cessione a gennaio di Zakaria e Ginter

Ginter è finito nel mirino dell’Inter. Centrale tedesco, classe 1994, è uno dei pilastri della difesa del Borussia Monchengladbach. Anche lui non rinnoverà: “Abbiamo lasciato che Ginter dicesse di non voler rinnovare prima della sosta – continua Eberl – non possiamo assecondare le offerte che gli propongono altri club in Europa.”