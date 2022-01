Da Kessie all’affare immediato: Conte e il Milan mettono ko la Juve

Il Milan studia nuove mosse di calciomercato e pensa alla doppia operazione: un’uscita e un’entrata, la Juventus va ko

È un periodo importante quello che sta vivendo il Milan, che continua a lavorare per crescere e intanto pensa anche al calciomercato per migliorare la propria rosa. C’è da risolvere la situazione Franck Kessie e pare che si stia avvicinando a lui Antonio Conte, che potrebbe acquistare l’ivoriano per il suo Tottenham a parametro zero a giugno, così come riporta ‘TodoFichajes.com’.

Calciomercato Milan, Kessie via: può arrivare Lo Celso dal Tottenham

Per tamponare il vicino addio di Kessie, il Milan starebbe già lavorando a caccia di sostituti. Non è da escludere a questo punto che il nuovo affare in entrata riguardi proprio il Tottenham. Il club rossonero infatti potrebbe provare a prendere Giovani Lo Celso.

L’affare si potrebbe chiudere già a gennaio tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche la Juventus è su di lui ma Fabio Paratici potrebbe preferire il Milan. In questo caso dunque i rossoneri, grazie anche alla partecipazione dell’ex ds bianconero e Antonio Conte metterebbero ko la ‘Vecchia Signora’.

Lo Celso ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e ha collezionato poche presenze in questi mesi, visto che non è un titolarissimo degli ‘Spurs’.