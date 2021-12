Il calciatore resta in Serie A, un club supera il Milan: l’indizio

Il Milan continua a studiare colpi di mercato in entrata ma un affare in difesa sembra essere sempre più lontano: c’è il sorpasso

Il Milan ha vissuto una buona stagione fino a questo momento, ad eccezione dell’eliminazione in Champions League che comunque è accettabile visto il girone complicato. In campionato invece i rossoneri sono al secondo posto in classifica e inseguono l’Inter che comanda la Serie A con un vantaggio di quattro punti.

Calciomercato Milan, obiettivo Godin ma il Napoli è in vantaggio

Il Milan intanto vuole anche rinforzarsi per vivere la seconda metà di stagione al meglio e nel mirino sembra esserci Diego Godin. Il calciatore uruguaiano ha deluso le attese con il Cagliari ed è ormai certa la sua partenza nella finestra di mercato di gennaio.

In pole per il suo acquisto però c’è un’altra compagine di Serie A, almeno secondo i bookmakers. Il passaggio al Napoli infatti è quotato solamente 3.00, mentre quello al Milan è addirittura il triplo: il passaggio in rossonero infatti viene pagato nove volte la quota.

Possibile dunque che Diego Godin resti in Serie A e nel suo futuro le due compagini italiane più accreditate sembrano essere Napoli e Milan, con i partenopei in netto vantaggio.