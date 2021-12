Il Bayern piazza il colpo, Juventus e Milan possono approfittarne

Dal Manchester United potrebbe arrivare il via libera al colpo che consentirebbe a Juventus e Milan di centrare l’obiettivo

Gli occhi di chi cerca un rinforzo a gennaio sono posati soprattutto sulle grandi d’Europa in difficoltà: è lì, tra chi non è riuscito a trovare ancora la giusta quadra, che si possono trovare le occasioni migliori. Lo sa bene il Bayern Monaco che ha posato gli occhi sul Manchester United.

Tra le grandi in crisi, i ‘Red Devils’ sono il club con più calciatori dati come possibili partenti. La rivoluzione Rangnick non fa ‘ostaggi’ e di giocatori che potrebbero far le valigie a gennaio ce ne sono diversi. Uno di questi è van de Beek che, secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, piace proprio ai bavaresi che lo avrebbero individuato come rinforzo giusto per Nagelsmann. L’eventuale arrivo dell’olandese mettere la parola fine alla trattativa per il rinnovo di Tolisso che sembra comunque destinato ad andare via a fine stagione. Per il francese però, l’eventuale approdo dell’ex Ajax a Monaco di Baviera, potrebbe significare anche addio anticipato e qui entrano in scena Juventus e Milan.

Calciomercato Juventus e Milan, Tolisso già a gennaio

L’ex Lione è da tempo nel mirino di Juventus e Milan che, considerato il contratto in scadenza, stavano preparando l’assalto estivo. L’arrivo di van de Beek al Bayern Monaco potrebbe però anticipare i tempi: le due italiane potrebbero così provare a portare Tolisso in Serie A già a gennaio, garantendo ad Allegri o Pioli quel rinforzo agognato a centrocampo senza un grande esborso economico.

Rassegnato a perderlo a zero tra sei mesi, i bavaresi potrebbero dare il via libera alla cessione invernale, accontentandosi anche di un piccolo risarcimento, facendo così spazio in rosa all’arrivo di van de Beek. Un’opportunità che si potrebbe creare e che Juventus e Milan sono pronte a cogliere.