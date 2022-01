Il Barcellona offre Dembele | Anche cash per il big

Il Barcellona chiede il big della Juventus per Dembele: il punto sul possibile scambio

La Juventus continua a cercare un attaccante sul mercato e a poche ore dall’inizio del calciomercato invernale potrebbe aprirsi un nuovo scenario. I bianconeri cercano un centravanti ma anche un attaccante esterno che possa garantire assist ma soprattutto qualità e imprevedibilità.

Un giocatore che piace molto alla dirigenza bianconera è Ousmane Dembele, che ormai a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto col Barcellona, sembra un separato in casa. L’attaccante francese non è mai riuscito in questi anni a trascinare i blaugrana, complici i frequenti infortuni. Dopo essere arrivato dal Borussia Dortmund per circa 120 milioni di euro, adesso ne vale appena 50. Una cifra che frena bruscamente i piani della Juventus. Inoltre Xavi ha dichiarato di contare molto su Dembele e di credere fermamente nel suo talento. Parole che potrebbero convincere il francese ad un rinnovo anche se i piani del Barcellona potrebbero essere diversi.

Il Barcellona chiede Chiesa per Dembele

Il Barcellona, nonostante le parole di Xavi, sarebbe disposto a sacrificare Dembele per arrivare al big della Juventus, Federico Chiesa. Dopo lo straordinario Europeo, giocato e vinto da protagonista, il valore di mercato del figlio d’arte è salito alle stelle. Ad oggi l’ex Fiorentina vale circa 80 milioni di euro, una cifra che allontana molte delle pretendenti. Il Barça, però, inserirebbe Dembele e una parte cash per portare Chiesa in Spagna.

La Juventus preferisce aspettare e provare a prendere il francese a costo zero in estate, anche se la concorrenza diventerebbe agguerrita. Inoltre i bianconeri non intendono privarsi di Chiesa se non per un’offerta che preveda solo cash, senza contropartite.