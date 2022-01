Calciomercato, intreccio Lukaku-Vlahovic: la Juventus spera

Le dichiarazioni di Romelu Lukaku hanno fatto il giro dei social con l’infuriata dell’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel: l’intreccio con Vlahovic

Romelu Lukaku potrebbe subito salutare il Chelsea dopo il suo arrivo in estate per la cifra di 120 milioni di euro. Ai microfoni di Sky Sport l’ex Inter ha svelato il suo malcontento per il suo rapporto con Thomas Tuchel: il suo futuro è già in bilico.

Lo stesso manager del Chelsea potrebbe metterlo in tribuna per la sfida delicata contro il Liverpool: le sue dichiarazioni non sono piaciute minimamente all’allenatore tedesco. Così il Tottenham, guidato da Antonio Conte, potrebbe preparare l’assalto vincente per l’attaccante belga in vista del futuro per andare a rinforzare il reparto offensivo in caso di addio di Harry Kane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tentativo disperato: scambio improponibile a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Morata via a gennaio: colpo in attacco

Calciomercato, Vlahovic verso la Juventus

In questo modo la Juventus potrebbe sperare nell’assalto all’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Fiorentina, seguito a lungo anche dal Tottenham di Antonio Conte. Un intreccio di calciomercato suggestivo in vista della prossima sessione di calciomercato. Se Lukaku dovesse cambiare aria per andare al Tottenham, il club bianconero farebbe di tutto per avere la meglio sul talentuoso giocatore serbo ma non a gennaio. I discorsi saranno rinviati a giugno con i due affari collegati tra loro per accontentare tutte le parti coinvolte.