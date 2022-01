Il Real compra in Serie A: via libera per il colpo della Juventus

Il colpo dalla Serie A del Real Madrid potrebbe rivelarsi un assist importante per la Juventus: bianconeri vigili, occasione possibile

Un intreccio che potrebbe diventare occasione per la Juventus. A guidare il possibile affare dei bianconeri è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos per la prossima stagione hanno la necessità di rinforzare il reparto arretrato e la caccia al colpo è già partito.

Anche la squadra spagnola va alla ricerca della grande occasione e questa potrebbe arrivare dal Chelsea: Rudiger è in scadenza di contratto ed è destinato lasciare Londra a parametro zero. Il Real, come la Juventus, è tra le squadre interessate, ma Ancelotti avrebbe espresso la sua preferenza per un altro calciatore della Serie A. Ne parla ‘Fanatik” secondo cui l’allenatore di Reggiolo avrebbe indicato in Demiral il nome giusto per rinforzare la retroguardia delle ‘merengues’. Il difensore turco è attualmente in forza all’Atalanta che, per acquistarlo a titolo definitivo, deve versare i 27 milioni di riscatto alla Juventus. Il Real potrebbe inserirsi e acquistare l’ex Sassuolo in estate. Una operazione che potrebbe rappresentare una sorta di via libera per Allegri.

Calciomercato Juventus, Demiral libera Rudiger

Con il Real Madrid che punta forte su Demiral, la Juventus potrebbe avere la strada spianata per Rudiger. L’ex Roma, come detto, vedrà scadere il suo contratto a giugno 2022 e, nonostante i tentativi di rinnovo del Chelsea, il suo addio a Londra appare abbastanza scontato.

Finora proprio il Real sembrava la società in pole per lui ma, con le indiscrezioni su Demiral, l’affare potrebbe saltare. Ecco allora che Rudiger tornerebbe ‘libero’ e la Juventus ne potrebbe approfittare. I bianconeri devono trovare nuove forze per il reparto avanzato considerata l’età di Chiellini e Bonucci, oltre alla questione de Ligt da sciogliere: il tedesco potrebbe essere il nome giusto.