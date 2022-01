Juventus, si ferma il titolarissimo: può saltare il Napoli

La Juventus perde pezzi: affaticamento per il titolarissimo che ora è in dubbio per la sfida contro il Napoli

Nuova tegola per il tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe perdere Leonardo Bonucci per la sfida di giovedì sera contro il Napoli. Ecco il comunicato della società: “Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Da valutare dunque le sue condizioni. Senza Bonucci e Chiellini (positivo al Covid) la Juventus potrebbe scendere in campo con Rugani e De Ligt titolari.