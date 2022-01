Icardi asfaltato, attacco durissimo: “Non servono figurine”

Mauro Icardi, al centro delle ultime voci di calciomercato, finisce ancora nel mirino: arriva il durissimo attacco

Il calciomercato invernale può riservare diverse sorprese ai club che, tra entrate ed uscite, puntano a migliorare le rose in vista della seconda parte della stagione. In tal senso, uno dei nomi che con maggior costanza è stato accostato alla Serie A è quello di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, non è un mistero, piace non poco alla Juventus che già in diverse occasioni ha tentato di riportare l’argentino in Italia. L’attaccante non ha vissuto mesi facili in quel di Parigi, anche e soprattutto per problemi extracalcistici che hanno spostato l’attenzione sul suo futuro, lontano dal rettangolo verde. Adesso, però, per Icardi arriva un nuovo durissimo attacco.

Il giornalista Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’ non le manda a dire e punge il centravanti del PSG che, numeri alla mano, sta deludendo con la squadra di Mauricio Pochettino. Nonostante la lunga scadenza (2024) e un ingaggio che sfiora i 10 milioni di euro, il futuro del bomber sarà probabilmente lontano dal club di Al-Khelaifi. “Chi è oggi Icardi? Non è quello che è andato via dall’Inter“, ha esordito Damascelli rincarando, successivamente, la dose.

Icardi nel mirino: “Più gossip che calcio”

“Ha fatto quello che poteva in una grandissima squadra come il Psg e le ultime immagini di Icardi di quest’anno sono più dedicate al gossip che al calcio“, ha continuato il giornalista.

Damascelli si pone poi un quesito, rivolto a tutti quei club che hanno intenzione di puntare nell’immediato futuro sull’ex capitano nerazzurro. “Questo è un punto interrogativo: non puoi prendere una figurina, serve un giocatore vero”.

Sono 5 le reti stagionali di Icardi, in 20 presenze tra campionato e coppe e soli 928′ in campo con la squadra allenata da Pochettino.