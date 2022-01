Juventus, affare in Premier League: scambio di prestiti e Mourinho ko

La Juventus valuta la nuova mossa per rinforzare il centrocampo: c’è l’occasione dalla Premier League, possibile scambio che mette ko la Roma

La Juventus vive il peggior periodo degli ultimi dieci anni a causa dell’importante calo avuto nelle ultime due stagioni. Il ciclo bianconero è finito ma la società vuole aprirne subito un altro, per questo valuta i possibili acquisti da effettuare tra la sessione di mercato di gennaio e quella di giugno.

Calciomercato Juventus, offerta per Loftus-Cheek: scambio di prestiti e Mourinho ko

La Juventus dunque è vigile sul calciomercato e cerca le occasioni in arrivo. Un nuovo affare potrebbe spuntare dalla Premier League: la ‘Vecchia Signora’ infatti avrebbe messo nel mirino il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, che sembra essere ormai in uscita dal Chelsea vista la tanta concorrenza che c’è in quel reparto.

Il calciatore può partire già nel mercato di gennaio, così come riportato dal ‘The Sun’. La Juventus potrebbe fare un tentativo e l’idea sarebbe quella di mettere sul piatto Arthur per cercare uno scambio di prestiti con il club ‘Blues’, nonostante il classe 1996 sia un extracomunitario. Qualora l’affare andasse in porto, arriverebbe una beffa per la Roma.

Loftus-Cheek infatti piace alla Roma ma in caso di scambio della Juventus sfumerebbe l’obiettivo a centrocampo.