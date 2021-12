Calciomercato Juventus, Icardi subito: il piano dei bianconeri

La Juventus escogita un piano per tentare di prendere Icardi già a gennaio: la soluzione dei bianconeri passa da uno scambio

È tempo di bilanci per la Juventus, dopo che il girone di andata si è chiuso con i bianconeri al quinto posto. La squadra di Allegri dopo un inizio molto difficile, sta piano piano risalendo la classifica e ora si trova a soli quattro punti dalla zona Champions League.

Sicuramente tirando le somme il bilancio attuale non è positivo, e il calciomercato invernale potrà aiutare a rialzare le sorti juventine. Per la Juventus c’è sicuramente bisogno di un attaccante, un vero e proprio bomber. Così i bianconeri tornano a mettere il mirino su Mauro Icardi, attaccante del PSG che piace sin dai tempi dell’Inter. La Juventus ha un piano per prenderlo a gennaio.

Icardi a gennaio: il piano della Juventus tra prestito e scambio

La Juventus è alla ricerca di un bomber e la soluzione potrebbe essere Mauro Icardi. Il bomber del PSG è un obiettivo dei bianconeri da tempo, ma ora la Juventus avrebbe una soluzione per portarlo a Torino a gennaio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti le conversazioni tra Juventus e PSG sarebbero già iniziate e la società bianconera vorrebbe tentare di prendere l’argentino in prestito per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Anche se i parigi e il giocatore vorrebbero l’obbligo. Per quanto riguarda poi il riscatto a giugno la Juventus potrebbe tentare lo scambio con Arthur, centrocampista in uscita da Torino. Dunque un’operazione complicata che i bianconeri potrebbero chiudere a gennaio.