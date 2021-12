Ancora deludente, la Juventus corre ai ripari | Torna di moda lo spagnolo

La Juventus corre ai ripari e torna a sondare il terreno per il talento spagnolo

La Juventus ha superato agevolmente anche il Cagliari e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Bologna. Molti giocatori stanno crescendo ma altri sembrano le brutte copie di quelli che si sono imposti negli anni passati.

Uno di questi è Alex Sandro, anche ieri decisamente sotto tono sulla corsia di sinistra. Nella gara di Bologna gli era stato preferito Luca Pellegrini ma ieri è tornato titolare contro i sardi senza però portare a casa una prestazione convincente. La Juventus ha bisogno di cercare un’alternativa valida in quella posizione, soprattutto alla luce dell’età e del contratto in scadenza tra poco più di un anno del brasiliano. Ecco, allora che rispunta un’idea di mercato per i bianconeri.

Post Alex Sandro: Juve su Grimaldo

Alex Sandro non dà più le garanzie di prima ne ad Allegri che alla società. La Juventus, infatti, sarebbe nuovamente sulle tracce del terzino spagnolo Alejandro Grimaldo. Il classe ’95 del Benfica ha già realizzato 2 gol e 4 assist tra campionato e Champions, dimostrando di essere uno dei profili europei più interessanti in quel ruolo.

La dirigenza bianconera potrebbe spingere per il terzino spagnolo già a gennaio nonostante il contratto di Grimaldo con il Benfica fino al 2023 e una quotazione di mercato di circa 25 milioni di euro.