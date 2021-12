Serie A, termina la 19^ giornata: beffa Napoli, il Milan reagisce

Due vittorie esterne nei posticipi della giornata numero 19 del campionato di Serie A. Clamoroso tonfo per il Napoli, sorride il Milan

Il Milan torna al successo espugnando il Castellani di Empoli. Uno sfortunato Napoli viene beffato dallo Spezia che vince con un autogol di Juan Jesus nel primo tempo.

Al ‘Castellani’ Empoli avanti dopo dodici minuti con Kessie: l’ex Atalanta trova la rete con un destro preciso su sponda di Saelemaekers dopo una buona giocata di Giroud. Vantaggio che dura poco, perché al 18’ Bajrami batte Maignan con un bel destro da posizione defilata con l’aiuto di Kessie e dello stesso estremo difensore rossonero. Kessie è di nuovo protagonista prima dell’intervallo: ancora buono il suggerimento di Saelemaekers per l’ivoriano che questa volta supera Vicario col mancino.

LEGGI ANCHE >> Inter, Inzaghi vince e manda la ‘stoccata’: “Comodo darci favoriti”

Risultato in ghiaccio al 18’ della ripresa, con Florenzi che trova su punizione la prima rete in rossonero. Il poker lo cala Hernandez con un destro a giro da pochi passi. Nel finale Pinamonti accorcia le distanze su calcio di rigore.

LEGGI ANCHE >> Il big vuole tornare in Italia: duello di mercato in Serie A

Il Napoli controlla la sfida, ma al 38’ lo Spezia passa clamorosamente in vantaggio grazie ad un autogol di Juan Jesus, sfortunato nel deviare in porta un cross arrivato dalla destra. Azzurri sfortunati anche nella ripresa, con due gol annullati per fuorigioco e fallo in attacco.

Serie A, 19^ giornata: risultati e classifica

Empoli-Milan 2-4

12’ Kessie (M), 18’ Bajrami (E), 42’ Kessie (M), 63’ Florenzi (M), 69’ Hernandez (M), 84’ Pinamonti rig. (E)

Napoli-Spezia 0-1

38’ Juan Jesus ag (S)

La classifica: Inter 46, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27, Bologna 27, Torino 25, Hellas Verona 24, Sassuolo 24, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.