Inter, Inzaghi vince e manda la ‘stoccata’: “Comodo darci favoriti”

Dumfries regala la vittoria all’Inter che consolida il primo posto e si proietta all’anno nuovo. Simone Inzaghi ha parlato alla fine del match di San Siro

L’Inter consolida il primato nell’ultima partita del 2021 e del girone d’andata. Un percorso in crescendo che ha permesso ai nerazzurri di raggiungere la vetta, per lunghi tratti nelle mani del Napoli. Il successo di corto muso sul Torino, permette agli uomini di Simone Inzaghi di mangiare il panettone con almeno quattro punti di vantaggio sul Milan.

La rete di Dumfries – seconda in campionato – ha regalato i tre punti all’Inter. Il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match, esaltando il colpo di mercato che ha portato all’acquisto dell’olandese: “La società è stata brava, prendendo giocatori funzionali al mio metodo di gioco. Abbiamo approfittato del lavoro che già c’era, ma ogni allenatore ha i propri metodi – prosegue Inzaghino – siamo in un ottimo momento ma abbbiamo ancora tanto da fare.”Il tecnico nerazzurro ha poi parlato della partita ed ha mandato una ‘stoccata’ ai giudizi sulla squadra.

Inter, Simone Inzaghi esalta la crescita della squadra e ricorda i giudizi che si facevano in estate

Simone Inzaghi chiude l’anno primo in classifica. Il successo con il Torino non è stato facile secondo il mister: “Sapevamo che il Toro sarebbe stato difficile da affrontare ma non abbiamo rischiato quasi nulla. Siamo contenti per come abbiamo chiuso quest’anno. Ora recuperiamo e ripartiamo con il nuovo anno – commenta Inzaghi – adesso fa comodo a tutti dire che l’Inter è favorita ma questa estate i giudizi erano diversi.”

Il tecnico nerazzurro ha infine dedicato delle parole ai suoi affetti: “Starò con la mia famiglia a Natale. Noi siamo dei privilegiati ma spesso trascuriamo i nostri cari.”