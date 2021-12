Calciomercato Inter, UFFICIALE il rinnovo: firma fino al 2026

Calciomercato, un giocatore dell’Inter ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto fino al 2026: il comunicato ufficiale del club

Una buona notizia per l’Inter sul fronte calciomercato, in particolare per quanto riguarda il tema rinnovi. La società è al lavoro da tempo per sistemare tutti i prolungamenti in sospeso e ha ufficialmente concluso quello di Federico Dimarco. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro, che si è assicurato le prestazioni dell’esterno ex Verona fino al 2026.

Ecco il comunicato rilasciato dalla ‘Beneamata’: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027“.

Dimarco rinnova con l’Inter fino al 2026: è ufficiale

Tanta fiducia nell’ambiente dopo l’ottimo mese in campionato e questo rinnovo migliora ulteriormente la situazione, vista l’importanza assunta da Dimarco nello scacchiere di Inzaghi. Ora i tifosi attendono quelli di Brozovic e Perisic, con il primo che non dovrebbe essere in discussione.