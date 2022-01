Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Richiesta choc

Possibile ritorno di fiamma della Juventus: richiesta choc e rinnovo in bilico dell’ex

Il mercato di gennaio è cominciato e le squadre avranno un mese per provare a rinforzarsi e a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Molti giocatori di alto livello non hanno ancora rinnovato con i loro rispettivi club e potrebbero diventare delle occasioni anche per le italiane.

Uno di questi è Kingsley Coman che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo. La cifra di circa 20 milioni a stagione richiesta dal francese non rientra nei piani dei bavaresi e per adesso la situazione è in bilico. Le indiscrezioni sul suo possibile addio non mancano, così come non mancano le pretendenti sul mercato. Oltre a Tolisso e Sule anche Coman adesso rientra tra i possibili partenti in casa Bayern, come sottolineato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’. Tra le squadre interessate al francese ci sono anche Manchester United e Real Madrid ma non è escluso un ritorno di fiamma della Juventus.

La Juve torna su Coman: richiesta choc al Bayern

La richiesta shock di ingaggio richiesta da Coman al Bayern Monaco mette il francese in una situazione complicata. Non è escluso un ritorno di fiamma con la Juventus che nel 2017 lo cedette proprio al Bayern Monaco per circa 20 milioni di euro ma adesso per riprenderlo dovrebbe offrire circa il doppio. Non è escluso, però, neppure un ridimensionamento della richiesta di Coman che porterebbe ad un potenziale rinnovo di contratto con i bavaresi.