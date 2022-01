Calciomercato, no al colpo Vlahovic: l’Inter ora ‘trema’

Dusan Vlahovic è pronto a dire addio alla Fiorentina: tante big d’Europa sono sulle sue tracce, tra cui la Juventus: il possibile colpo

Un intreccio di calciomercato entusiasmante tra Serie A e Premier League. Dusan Vlahovic è l’uomo mercato di questi mesi: l’attaccante serbo potrebbe dire addio alla Fiorentina.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’Arsenal potrebbe pensare al colpo in attacco dopo l’esclusione di Aubameyang. Arteta ha fatto la sua scelta dicendo addio allo storico capitano dei “Gunners”: così l’offerta potrebbe far vacillare il club viola, ma per il momento il patron Commisso avrebbe rifiutato la proposta degli inglesi.

Calciomercato, Vlahovic non parte: assalto a Lautaro

L’Arsenal dovrebbe così un rinforzo da urlo per il manager spagnolo Mikel Arteta. I “Gunners” stanno stupendo tutti con il gioco entusiasmante architettato dall’ex centrocampista proprio del club inglese. Per l’estate potrebbero pensare nuovamente all’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, che ha sposato appieno il progetto nerazzurro ma tutto può succedere. Una situazione da monitorare attentamente con la volontà del giocatore di vivere tante stagioni a Milano, ma il suo addio non è così scontato. Tra Vlahovic e Lautaro, un intreccio di bomber della Serie A, pronti a fare le fortune delle big d’Europa.