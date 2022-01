UFFICIALE Napoli, Luciano Spalletti positivo al Covid

Dopo la postività al Covid di due calciatori e di altri due membri del club, comunicata nel pomeriggio, il Napoli ha dato evidenza anche del contagio di Luciano Spalletti

Tegola per il Napoli. Come se non bastassero le positività emerse a cavallo delle festività natalizie – e quelle comunicate in data odierna, riguardanti due calciatori, un membro dello staff ed un magazziniere – in serata è arrivata la notizia della positività di Luciano Spalletti.

Il tecnico, che è asintomatico, è già in isolamento: Spalletti salterà certamente il big-match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in programma giovedì 6 gennaio.

Il comunicato ufficiale del Napoli: Luciano Spalletti positivo

“Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”, recita la nota ufficiale el club.