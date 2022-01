Juventus, l’annuncio di Allegri in prima del Napoli: “È un giocatore in uscita”

Serie A, le parole di Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. Annunciato l’addio del centrocampista

Massimiliano Allegri ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. L’inizio del nuovo anno bianconero sarà caratterizzato da tre big match nel giro di sette giorni: Napoli, Roma e Inter (Supercoppa Italiana).

Allegri ritiene che i due acquisti della Juventus siano Chiesa e Dybala, spesso assenti nella prima parte di stagione: “Rientrano e secondo me saranno importanti in questi quattro mesi. Gli acquisti di gennaio incidono poco, noi dobbiamo lavorare sui giocatori a disposizione.” Sul match con il Napoli, il tecnico ha dichiarato che non faranno parte della gara Kaio Jorge e Pellegrini.

Allegri ha poi annunciato l’addio di Ramsey: “Aaron è rientrato ieri perchè aveva un permesso ma è un giocatore in uscita.” Non sono mancate altre domande sul calciomercato e in particolare sul possibile addio di Morata.

Calciomercato Juventus, Allegri su Morata e Arthur

Oltre a Chiellini, Pinsoglio e Arthur positivi al Covid, Allegri dovrà fare a meno di Kaio Jorge, Bonucci e Pellegrini per la sfida con il Napoli. Il centrocampista brasiliano è al centro di numerose voci di mercato: “Arthur resta al 99% – conferma il tecnico, proseguendo poi su Morata – Alvaro è un giocatore importante per noi, gli ho parlato e gli ho detto di stare sereno. Lui rimane con entusiasmo”.

Infine, sul possibile rinvio di Juventus-Napoli, il mister bianconero ha chiosato: “Il mio pensiero non conta. Rispettiamo quello che ci dicono di fare, così come per la Supercoppa“.