Calciomercato Inter, UFFICIALE: prima operazione in uscita

In attesa di ufficializzare i primi colpi in entrata, l’Inter comunica l’addio del giovane. Andrà in prestito

La ripresa della Serie A è stata anticipata dall’avvio della sessione di calciomercato. A partire dal 3 gennaio, i club possono ufficializzare acquisti e cessioni. L’Inter è molto attiva: Onana ha fatto le visite mediche ed è pronto a vestire la maglia nerazzurra da giugno mentre è stata ufficializzata la prima operazione in uscita.

Non sarà facile per Marotta rafforzare la squadra più forte del campionato. I nerazzurri hanno chiuso il girone d’andata con 46 punti – 4 in più del Milan – e il migliore attacco (49 reti totali). I gol potranno essere incrementati a partire dal 6 gennaio, quando gli uomini di Simone Inzaghi sfideranno il Bologna al Dall’Ara. Intanto il club ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo temporaneo del giovane Colidio, volato in Argentina.

Calciomercato Inter, ufficializzato il prestito di Colidio al Tigre

Nella giornata di martedì 4 gennaio, l’Inter ha ufficializzato la cessione in prestito di Facundo Colidio, giovane classe 2000. L’attaccante ha militato nelle file del VV Sint-Truiden in Belgio nella passata stagione mentre non aveva ancora giocato un minuto nella nuova Inter di Simone Inzaghi. Di seguito il comunicato del club.

“FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Facundo Colidio al Club Atletico Tigre – continua il club, comunicando il termine del prestito – l’attaccante argentino viene ceduto a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2022.”