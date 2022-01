Covid, il comunicato UFFICIALE del Bologna: altri 4 giocatori positivi

Il Bologna ha emesso una nota ufficiale con cui si dà evidenza della positività al Covid di altri 4 giocatori: il totale sale così a quota 8

Non c’è pace sul fronte contagi da Coronavirus tra le squadre di Serie A. Dopo l’incredibile numero di casi riscontrati martedì – che ha aggiornato il parziale ad 85 – nella mattinata di mercoledì il Bologna ha emesso una nota ufficiale in cui conferma la positività di altri 4 calciatori.

A questo punto, nonostante non sia ancora arrivata alcuna comunicazione da parte della Lega Calcio, il match con l’Inter, in programma alle 12:30 del giorno dell’Epifania, può ritenersi a rischio. I casi comunicati oggi dalla società felsinea si aggiungono alle positività già riscontrate nei giorni scorsi. I giocatori già contagiati sono Aaron Hickey, Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez.

Il comunicato ufficiale del Bologna: altri 4 casi di Covid

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”, recita il comunicato.