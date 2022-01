Cluster in Serie A, match a rischio rinvio | UFFICIALE: 11 positivi al Covid

Un match della prossima giornata di Serie A potrebbe essere rinviato a causa di un focolaio: ufficiale, undici positivi al Covid-19

L’emergenza Covid-19 prosegue prepotentemente. Il numero dei contagi è aumentato in maniera considerevole da un po’ di tempo a questa parte e la gestione dei campionati sta diventando sempre più difficile. Ogni giorno escono notizie su nuovi positivi, il che alimenta l’apprensione dei club in vista delle partite da disputare. Piove sul bagnato in casa Salernitana, salvatasi da poco grazie al nuovo patron Danilo Iervolino.

Il club campano ha reso noto tramite un comunicato ufficiale che “a seguito degli ultimi tamponi effettuati in data odierna altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)“.

Salernitana, ufficiale: 11 positivi al Covid | Match col Venezia in bilico

È scoppiato il cluster all’interno dei granata e mister Colantuono si vede costretto a diversi elementi della rosa contro il Venezia di Zanetti. La gara in programma giovedì 6 gennaio alle ore 18:30, infatti, è concretamente a rischio. Se non ci saranno le condizioni necessarie, il match sarà rinviato. Situazione a dir poco in bilico, da tenere d’occhio da qui alle prossime ore.