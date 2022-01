Alleanza Inter-Raiola, doppio affare per i nerazzurri

Asse caldo tra l’Inter e Mino Raiola: sono due le operazioni che potrebbero essere chiuse nei prossimi mesi dalla società nerazzurra

Asse caldo tra l’Inter e Mino Raiola. Il mercato invernale è ormai iniziato e tra i protagonisti ci sarà sicuramente il noto procuratore che potrebbe imbastire una doppia operazione con la società nerazzurra.

Marotta e Ausilio sono a caccia di occasione, sia per gennaio ma soprattutto per la prossima estate. La squadra di Inzaghi, infatti, vola in campionato e, salvo uscite, non sembra intenzionata ad intervenire sul mercato, a meno che non dovesse esserci la grande occasione. Una potrebbe arrivare proprio dall’alleanza con Raiola. Come si legge su ‘Interlive.it’, sono due le operazioni che potrebbero essere imbastite con l’agente. La prima riguarda un’uscita, quella di Stefan de Vrij, centrale olandese, in scadenza a giugno 2023. Il difensore è tra i ‘sacrificabili’ presenti nella rosa e il Barcellona è tra le società interessate all’ex Lazio, per il quale l’Inter non sembra intenzionata ad accettare scambi ma soltanto offerte cash.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Thuram

Con de Vrij in uscita, l’Inter potrebbe piazzare un colpo in entrata. Si tratta di Marcus Thuram, esterno offensivo del Borussia Moenchengladbach, molto vicino ai nerazzurri già la scorsa estate. Allora ci fu un infortunio a far saltare l’affare, ma non a spegnere l’interesse di Marotta per il calciatore francese.

Il 24enne, nato a Parma quando il padre indossava la maglia dei ducali, ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe partire per una cifra abbordabile. Si parla di dodici milioni di euro sufficienti per convincere il Borussia a dire sì alla cessione e rinsaldare l’asse Inter-Raiola.