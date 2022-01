Il messaggio dell’ex a de Ligt e Morata sul possibile trasferimento al Barcellona

Il Barcellona sta provando a ritrovare una propria identità e a riacquisire quell’appeal che aveva perso a causa dei problemi economici e finanziari che hanno portato allo smantellamento del club. Gli addii di Suarez, Rakitic, Messi, poi l’addio al calcio del neo acquisto Aguero. Il Barça, però, ha da pochi giorni ufficializzato l’arrivo di Ferran Torres e nelle ultime settimane sta tentando con insistenza due giocatori della Juventus.

Si tratta di Matthijs de Ligt e Alvaro Morata. Il difensore olandese è un perno della difesa bianconera ma viste le tante richieste in giro per l’Europa, è molto improbabile che possa rimanere a Torino anche la prossima stagione. Inoltre i buoni rapporti tra il suo agente, Mino Raiola, e il presidente del Barcellona, Joan Laporta, potrebbe favorire il suo trasferimento in Catalogna.

Morata, invece, ha ricevuto la fiducia del club e di Allegri, almeno fino al termine della stagione, ma la tentazione Barça resta, anche se l’ultima parola spetta all’Atletico Madrid, proprietaria del cartellino del centravanti spagnolo. In merito è intervenuto un ex giocatore di Juve e Barcellona, Miralem Pjanic, che ha parlato a ‘Tuttosport’ dell’attuale situazione dei suoi ex compagni.

Pjanic avvisa Morata e de Ligt sul Barcellona

“De Ligt ha preso una decisione importante quando ha scelto di crescere con Bonucci e Chiellini. È felice alla Juventus e, se lo sarà, dovrebbe restarci. Se sarà motivato a provare qualcosa di nuovo, vedremo… l’unico consiglio che ti darei è di pensarci due volte prima di lasciare un posto dove sei felice. Ma a volte i giocatori hanno bisogno di motivazioni e nuove sfide. Morata saprà benissimo cosa fare”.

Pjanic ha avvisato Morata e de Ligt ma ha anche lanciato un messaggio a Xavi: “Conosce molto bene la realtà e con lui il Barça tornerà grande”.

Il ‘messaggio di Pjanic rivolto ai suoi due ex compagni è però destinato a cadere nel vuoto: Morata, se non ora a giugno (la Juve non lo riscatterà) e de Ligt andranno via dalla Juve.