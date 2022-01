Il PSG ruba un altro gioiello al Milan | Offerta irrinunciabile

Il Paris Saint-Germain punta nuovamente un gioiello del Milan: offerta irrinunciabile

Il destino di Paris Saint-Germain e Milan potrebbe nuovamente incrociarsi dopo il super colpo Donnarumma che ha deluso profondamente i tifosi rossoneri. I parigini sono a caccia di un nuovo super colpo, questa volta in difesa e avrebbero puntare un big rossonero.

Il giocatore che Leonardo avrebbe inserito nel mirino è Theo Hernandez che già la scorsa estate è stato corteggiato dal Psg. Theo anche quest’anno si sta confermando come uno dei migliori terzini della Serie A. 15 presenze, 2 gol e 5 assist fino a questo momento in stagione e una leadership sempre più dominante all’interno del gruppo. Anche con la Nazionale si è tolto la soddisfazione di vincere la Nations League dopo la delusione della mancata convocazione all’Europeo. Nonostante il contratto del terzino francese con il Milan fino a giugno 2024, però, la proposta del club francese potrebbe mettere spalle al muro il giocatore e il club.

Il Psg su Theo Hernandez: offerta irrinunciabile

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, il Psg offrirebbe a Theo Hernandez un contratto da circa 10 milioni netti a stagione e 70 milioni di euro al Milan per acquistarlo. Una proposta che i parigini starebbero preparando in vista del mercato estivo e che potrebbe non lasciare scelta ai rossoneri e al giocatore. Potrebbero davvero essere gli ultimi sei mesi per Theo con la maglia rossonera prima di tornare in patria.