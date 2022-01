Il Milan segue con attenzione il profilo di Mohamed Elneny, centrocampista in scadenza con l’Arsenal: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli si prepara alla ripresa del campionato italiano di Serie A. I rossoneri hanno chiuso il 2021 con una pesante vittoria in casa dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli targata Franck Kessie.

L’ex giocatore dell’Atalanta, schierato eccezionalmente trequartista, ha impressionato al Castellani con una doppietta di pregevolissima fattura. Resta però la questione legata al suo futuro. Kessie è in scadenza di contratto al termine di questa stagione e il Milan dovrà trovare un suo sostituto, forse già nella finestra di calciomercato invernale. Il grande obiettivo risponde al nome di Renato Sanches, centrocampista in forza al Lille campione di Francia in carica.

Renato Sanches è il nome in cima alla lista dei desideri degli uomini mercato del Milan. Per caratteristiche tecniche e fisiche, il giocatore portoghese è il perfetto identikit per sostituire Kessie in caso di mancato rinnovo, ipotesi molto più che probabile visti i contatti ormai interrotti fra l’entourage dell’ex giocatore del Cesena e la dirigenza del Milan. I rossoneri però, stanno studiando un piano B nel caso in cui non dovesse arrivare Sanches.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, intreccio Lukaku-Vlahovic: la Juventus spera

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lukaku: arriva l’annuncio choc

Calciomercato Milan, ecco il piano B a Renato Sanches

Se Renato Sanches non dovesse approdare al Milan, i rossoneri sarebbero pronti all’assalto di un centrocampista stavolta proveniente dalla Premier League, più precisamente dall’Arsenal di Mikel Arteta. Stiamo parlando di Mohamed Elneny, mezz’ala dei Gunners. Il giocatore egiziano è in scadenza di contratto con la squadra inglese e il Milan sta fiutando la possibilità di prelevarlo a parametro zero all’inizio della prossima finestra di calciomercato. In questa stagione, Elneny ha finora collezionato 7 gettoni in Premier League con un assist fornito ai suoi compagni di squadra.