Milan-Roma, la conferma di Pioli in conferenza: “Cerchiamo un difensore”

Milan-Roma, le parole di Pioli in conferenza. Conferma la ‘caccia’ di un difensore e si sofferma sulle condizioni di Ibrahimovic e Giroud

Il Milan si appresta a ricominciare il cammino in campionato dalla super sfida con la Roma di Josè Mourinho. Le due squadre, il 6 gennaio scenderanno in campo a San Siro nell’anticipo delle 18.30. Vari i temi toccati dal tecnico rossonero Stefano Pioli nella consueta conferenza stampa della vigilia: dalle condizioni dei giocatori alla rincorsa all’Inter, oltre al calciomercato.

Il Milan ha un distacco di quattro punti dall’Inter capolista. Secondo Pioli la rincorsa passa dall’intensità della squadra: Sarà necessario fare un ritorno ad altissima velocità, dobbiamo fare più punti dello scorso anno – continua il tecnico – le mie scelte dipenderanno dalla condizione fisica”. Saranno fondamentali i gol di Ibrahimovic e Giroud, impiegati entrambi in 15 occasioni: “Giroud è intelligente da lui mi aspetto molto. Il loro impiego dipende dal tipo di partita, uno dei due partirà dall’inizio domani”.

Calciomercato Milan, Pioli apre la caccia al difensore

Il mister ha poi posto l’attenzione sulla concentrazione: I miei giocatori hanno una grande consapevolezza. Dopo due anni sarebbe eccezionale andare a vincere qualcosa”. Sul mercato, Pioli conferma la ricerca di un giocatore in difesa: “Il ko di Kjaer ci costringe a cercare un difensore – prosegue il tecnico – in grado di dettare i tempi e di accettare l’uno contro uno. Non ho fatto altre richieste alla società poichè ritengo che la squadra sia completa”.

Infine sul Covid ha dichiarato di essere dispiaciuto di vedere meno tifosi allo stadio ma è necessario rispettare i protocolli.