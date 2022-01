Calciomercato, sorpresa Milan: 40 milioni, scippo di Simeone

Il ‘Cholo’ Simeone ostacola i piani di mercato del Milan e punta il talento dalla Ligue 1

Il calciomercato si è acceso e soprattutto sull’asse Italia-Spagna sono tanti gli intrecci che potrebbero arricchire questa sessione invernale. Il Milan è sulle tracce di un giovane difensore ma rischia di essere beffato da una big.

I rossoneri devono colmare la lunga assenza di Simon Kjaer ma l’ex Inter, Pablo Simeone potrebbe intralciare i piani della squadra di Pioli. L’Atletico Madrid, infatti, rischia di perdere Felipe, difensore brasiliano, destinato a tornare in patria a fine stagione. Per questa ragione, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, i colchoneros avrebbero puntato Sven Botman, difensore olandese classe 2000.

Il giovane 21enne milita nel Lille dal 2020, dopo il percorso svolto nelle giovanili dell’Ajax. La scorsa stagione ha vinto campionato francese e Supercoppa di Francia e ha attirato l’attenzione di diversi top club europei tra cui anche il Milan.

Simeone prova a rubare il difensore al Milan

Nonostante il contratto che lo lega al Lille fino al 2025, per Botman questa potrebbe essere l’ultima stagione in Francia. L’Atletico Madrid ha bisogno di rinnovare il reparto difensivo e il giovane talento olandese è un profilo che piace molto al club madrileno.

Il Lille chiede circa 40 milioni di euro per lasciare andare il suo gioiello difensivo, cifra che l’Atletico sarebbe disposto ad offrire per anticipare sul tempo il Milan in ottica giugno e aggiudicarsi uno dei difensori più promettenti del momento nel panorama europeo, grazie anche alle cessione difensive che arriveranno in estate.