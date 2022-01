Ronaldo verso l’addio anticipato | Super scambio e Juve ko

La Juventus rischia di vedere i propri piani di mercato sgretolarsi: di mezzo c’è il futuro di Cristiano Ronaldo, legato a quello di un altro attaccante

Il futuro di Cristiano Ronaldo non è cosi certo. Il portoghese ha un contratto in scadenza al termine della prossima stagione ma non è escluso che possa lasciare i Red Devils in anticipo. Il neo allenatore Ralf Rangnick ha già lo spogliatoio contro e CR7 attende di scoprire chi sarà il prossimo tecnico scelto dalla dirigenza, dal quale potrebbe dipendere anche la sua decisione di permanenza.

Nonostante i 14 gol stagionali di Ronaldo tra Premier e Champions, le aspettative sul portoghese erano decisamente più alte. Il Manchester United lo aveva riportato all’Old Trafford nella speranza di ritornare a competere ad alti livelli, insieme alle prime della classe, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Attualmente, però, il piano sembra non funzionare.

Ronaldo non intende rimanere al servizio di Rangnick, come sottolineato dal ‘Daily Star’. Nel suo futuro potrebbe spuntare nuovamente il Paris Saint-Germain che a giugno saluterà la sua stella, Kylian Mbappe, ormai promesso al Real Madrid.

Scambio Ronaldo-Icardi: Juventus ko

L’idea del PSG è quella di imbastire uno scambio con il Manchester United che coinvolga Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo. Il centravanti ex Inter è completamente fuori dalle idee di Pochettino che lo vede come una semplice alternativa ai titolari. L’argentino sembra la brutta copia dell’attaccante letale visto per anni in Serie A e sarebbe pronto ad accettare una nuova sfida per tornare protagonista.

La Juventus è da mesi sulle tracce di Icardi ma non ha le risorse per tentare un affondo a gennaio. Ecco perché la società vorrebbe aspettare l’estate per sperare nel colpo ma il possibile scambio tra PSG e United metterebbe al tappeto i piani bianconeri.