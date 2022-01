Caos Covid, l’Assemblea Lega Serie A ha deciso: è UFFICIALE

Arriva la decisione ufficiale in merito al proseguimento delle competizioni, dopo l’Assemblea Lega Serie A tenutasi oggi

Il Covid sta creando non poca preoccupazione in tutto il mondo del calcio per il normale svolgimento dei campionati. Ma la Lega Serie A vuole continuare ad andare avanti. Questa la decisione del massimo organo calcistico Nazionale dopo l’Assemblea avvenuta in giornata in collegamento. L’ultima giornata ha visto saltare le gare Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese.

Dal prossimo turno varrà la regola dei minimo 13 giocatori a disposizione (compreso un portiere) tra prima squadra e Primavera. Ecco il comunicato ufficiale della Lega: “La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega“.

Lega Serie A, ufficiale: l’Assemblea ha deciso, nessuna interruzione

Si legge, poi, nell’annuncio: “Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da Covid-19 nelle squadre. Le Società si ritroveranno settimana prossima per approfondire la situazione dei diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa, punto previsto dall’ordine del giorno della riunione“.