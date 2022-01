Serie A, UFFICIALE lo spostamento orario di Empoli-Sassuolo

È stata deciso ufficialmente che il match tra Empoli e Sassuolo, originariamente previsto per le 12:30 di domenica 9 gennaio, avrà luogo alle 14:30 dello stesso giorno

La Lega Calcio ha disposto lo spostamento orario di un match della 21esima giornata. Considerando che le due partite in programma alle 14:30 – Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina – non dovrebbero disputarsi per le note disposizioni della ASL – la Lega ha posticipato il calcio d’inizio di Empoli–Sassuolo. La partita del Castellani, che si sarebbe dovuta giocare alle 12:30, verrà disputata dunque 2 ore dopo. La Lega Serie A ne ha dato conferma attraverso questo tweet.

