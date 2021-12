Coppa Italia, c’è la sorpresa Empoli per l’Inter negli ottavi di finale

Dopo la bella vittoria ottenuta al Bentegodi di Verona, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli se la vedrà con l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia

L’Empoli non smette di stupire. Già protagonista di un’ottima stagione in campionato – i toscani hanno raccolto ben 26 punti in 17 gare – l’undici di Aurelio Andreazzoli sta facendo strada anche in Coppa Italia. Questo pomriggio i toscani hanno espugnato il Bentegodi di Verona per 3-4 guadagnandosi così un prestigioso ottavo di finale a San Siro (gara unica) contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Data ed orario sono ancora da stabilirsi, ma quel che è certo è che il match di Milano sarà il secondo incrocio stagionale tra le due squadrae. In Serie A toscani e nerazzurri si sono già affrontati al Castellani il 27 ottobre: l’undici meneghino vinse 0-2 con le reti di D’Ambrosio e Dimarco.

A.C.