Calciomercato Inter, duello con la big: c’è il sì del giocatore

Marotta al lavoro per i rinnovi contrattuali e studia i colpi per rinforzare la rosa. Uno dei profili seguiti dai nerazzurri ha fatto delle importanti dichiarazioni sul suo futuro

Riconquistata la vetta del campionato, l’Inter è al lavoro per le ultime due sfide del 2021 contro Salernitana e Torino. I nerazzurri godono di un punto di vantaggio sul Milan, tre sull’Atalanta e quattro sul Napoli, e cercheranno di terminare l’anno davanti alle altre. L’imminente inizio del calciomercato inoltre, infiamma i telefoni di Marotta e Ausilio, vigili sulle occasioni utili a centellinare la rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, derby fra Inter e Milan per Luis Muriel!

A Milano, sponda Inter, tengono banco anche le questioni legate ai rinnovi contrattuali – Brozovic su tutti – di pedine fondamentali come Handanovic e Perisic. Dopo dieci stagioni in nerazzurro, il portiere andrà in scadenza a giugno 2022 e, considerata la sua carta d’identità (classe 1984) non si esclude che possa salutare la squadra al termine di questa stagione. Tra i suoi possibili sostituti c’è Onana, l’attuale portiere dell’Ajax che ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro a Sport.

LEGGI ANCHE >>> Si infiamma il calciomercato Juve: maxi affare da urlo per Chiesa

Calciomercato Inter, Onana esce allo scoperto sul suo futuro

Andrè Onana è il portiere camerunense dell’Ajax. Arrivato dal Barcellona nel 2015, ha totalizzato 205 presenze con gli olandesi. Il suo contratto, così come quello di Handanovic, andrà in scadenza a giugno 2022. Una situazione che gli permette di trattare con altri club a partire da gennaio, e dunque ‘obbliga’ i nerazzurri a trovare un’intesa prima che le concorrenti prendano il largo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scatta l’asta a tre: Allegri sorride

A ‘spaventare’ l’Inter, ci ha pensato lo stesso portiere con le sue dichiarazioni riportate da ‘Sportmediaset.it’: “ll Barcellona è casa mia, sono cresciuto là. Mi sento continuamente con il Barca e sono restato in ottimi rapporti con l’ambiente – dice Onana – si parla di tante squadre, non solo dell’Inter, ma al momento non c’è niente.”