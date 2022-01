Calciomercato Juventus, il fuoriclasse è in rotta con il nuovo allenatore e potrebbe far ritorno a Torino

Dopo il pareggio casalingo con il Napoli, la Juventus è attesa dalla sfida con la Roma di Josè Mourinho, nella seconda giornata del girone di ritorno e del 2022. I bianconeri sono alle prese con il problema del gol: le 28 reti segnate – 21 in meno dell’Inter prima – sono un segnale d’allarme per Massimiliano Allegri. La dirigenza pertanto, proverà a rimpolpare il reparto offensivo nella sessione di mercato di gennaio.

L’addio di Morata ed il mancato rinnovo di Paulo Dybala, inducono Cherubini alla caccia di un sostituto. Non mancano i nomi, da Vlahovic a Scamacca, ma all’orizzonte potrebbe esserci un clamoroso ritorno. Si tratta di Cristiano Ronaldo, in rotta con Rangnick al Manchester United.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo in rotta con Rangnick: c’è anche la Juventus

Il nuovo tecnico del Manchester United non ha avuto un impatto positivo con Cristiano Ronaldo. In Inghilterra si susseguono le voci su un suo probabile addio e tra le possibili destinazioni quotate da bookmakers c’è anche la Juventus. L’affare è quasi impossibile ma non è escluso che le necessità di Cr7 e quelle di Allegri possano convergere sul clamoroso ritorno di Ronaldo a gennaio.