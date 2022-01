Roma-Juventus, tegola UFFICIALE: calciatore positivo al Covid

Alla vigilia del big match Roma-Juventus arriva la comunicazione ufficiale di una nuova positività: tegola pesante a poche ore dalla partita

Secondo big match consecutive per Roma e Juventus, che dopo aver incontrato Milan e Napoli quest’oggi si sfideranno tra loro. I giallorossi contro i rossoneri sono usciti da San Siro con una cocente sconfitta, mentre i bianconeri hanno conquistato un deludente pareggio.

A poche ore dall’inizi del match dell’Olimpico arriva un’altra pesante tegola per José Mourinho. Infatti poco fa sul sito ufficiale della Roma è arrivato il comunicato della positività di un calciatore giallorosso al Covid. Il comunicato ufficiale emanato dalla società recita:

“L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Dunque nuova positività per i giallorossi con il nome del calciatore contagiato che però viene tenuto segreto per motivi di privacy. Per Mourinho è comunque un duro colpo a poche ore dall’inizio della partita.