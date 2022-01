Juventus, finalmente Donnarumma: triangolo per il futuro tra i pali

Il futuro trai pali della Juventus potrebbe subire una grande svolta: il piano per arrivare a Donnarumma con un triangolo tra i pali

Dopo nemmeno un anno dall’approdo di Gigio Donnarumma al PSG, il futuro del portiere ex Milan potrebbe nuovamente cambiare nella prossima estate. Infatti nel club parigino il portiere della Nazionale italiana continua a soffrire il ballottaggio con Navas e potrebbe pensare di partire a fine stagione.

Sulle sue tracce potrebbe così tornare la Juventus, che lo ha nel mirino da tempo, sfruttando anche il cambio tra i pali nel Barcellona e nel Bayern Monaco. Un triangolo tra portieri in Europa che infiammerebbe il calciomercato estivo.

La Juventus nel futuro di Donnarumma: decisive Barcellona e Bayern Monaco

Una girandola di portieri potrebbe scatenarsi in Europa, favorendo il piano della Juventus per portare Donnarumma in bianconero. Tutto potrebbe partire dal Barcellona, con Marc-Andre Ter Stegen che sembrerebbe indirizzato verso l’addio. Il portiere tedesco sembrerebbe volere solamente il Bayern Monaco nel suo futuro.

Così, con i catalani in cerca di un portiere, la Juventus potrebbe proporre Wojciech Szczesny, che in questa stagione sembrerebbe deludere in bianconero. Con l’addio del polacco la Juventus potrebbe così finalmente far partire l’assalto a Gigio Donnarumma, mettendo a segno il colpo tra i pali desiderato da tempo.